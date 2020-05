Siracusa, monta il malcontento dei tassisti: il 3 giugno manifestazione in piazza Duomo. VIDEO

Tornano a protestare i tassisti siracusani e lo faranno mercoledì 3 giugno con una manifestazione che si terrà in piazza Duomo e che coinvolgerà l'intera categoria.

Una categoria devastata dall'emergenza covid che ha bloccato di fatto il turismo, fonte vera di guadagno per i tassisti.

Da qui la necessità di far sentire la propria voce e soprattutto in maniera unitaria: la mancata coesione che nel passato è stato un punto debole per la categoria, in questa occasione è stata soppiantata dalla compattezza e dalla determinazione, nella consapevolezza che il momento è davvero difficile.

E per cercare di superarlo i tassisti portano avanti una proposta ben precisa: quella di essere inseriti nell'ambito del trasporto pubblico locale di modo da poter attingere a finanziamenti europei per sostenere il comparto.

La manifestazione del 3 giugno, dalle 8 del mattino, vedrà 15 taxi "occupare" piazza Duomo, altri 3 presidieranno piazza Archimede e il resto dei taxi si ritroverà in piazza Pancali.