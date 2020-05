Siracusa, l'assessore Samonà al Teatro greco con la direttrice Insolia

Nel primo giorno dell'iniziativa #laculturariparte il neo assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà ha fatto un breve giro al Parco archeologico di Siracusa con la direttrice Rita Insolia.

Ma Siracusa è stata solo una tappa del giro che l'assessore ha fatto tra i più importanti siti siciliani per sostenere l'iniziativa della Regione in occasione della riapertura dei musei e delle aree archeologiche dopo il lockdown determinato dall'emergenza coronavirus. Da oggi e fino al 7 giugno, infatti, i visitatori potranno entrare gratuitamente, prenotando l'ingresso online nel quale indicheranno anche la fascia oraria.

"I luoghi che hanno riaperto oggi - ha detto - sono tantissimi. A questi presto si aggiungeranno tutti gli altri, per raccontare la grande bellezza della nostra Terra".