Lentini, in casa oltre 200 grammi di marijuana: 19enne ai domiciliari

Deteneva in casa 204 grammi di marijuana, 10 grammi dei quali già suddivisi in dosi. In manette è finito Rosario Scrofani, 19 anni di Lentini, con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Oltre alla droga, i poliziotti, con l’ausilio dei cinofili e del cane antidroga Ulla, hanno trovato nell'abitazione del giovane 2 bilancini di precisione. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.