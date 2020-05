Siracusa, Federfarma smentisce l'allarme sull'utilizzo delle mascherine: "Sono utili"

"Immaginare l’utilizzo della mascherina chirurgica come causa di danni irreversibili metterebbe in dubbio decenni di pratica medica".

Così il presidente di Federfarma Siracusa, Salvatore Caruso interviene sulle fake news veicolate sul web che parlano di danni derivanti dall'uso delle mascherine.

“Niente panico - scrive in una nota - indossare una protezione dovrà diventare una buona abitudine, nel rispetto di chi ci sta accanto, perché ogni tipo di mascherina o anche la semplice copertura delle vie aeree principali con foulard o sciarpe contribuisce a ridurre il famigerato 'droplet', ossia le goccioline di saliva spesso veicolo di trasmissione del virus”.

“Nessun lento suicidio dunque ma al contrario una pratica che, insieme al distanziamento sociale e all’igiene delle mani e delle superfici, sta contribuendo a ridurre significativamente il tasso di contagio – conclude Caruso – fatto che si può verificare ad esempio proprio con la bassa incidenza del virus tra i farmacisti, sempre aperti anche nei momenti più critici ma che hanno indossato con regolarità i dispositivi di protezione”.