Priolo, area pedonale e Ztl attivi dall'1 giugno in viale Annunziata

Area pedonale e Ztl nuovamente attivi, in viale Annunziata, a Priolo a partire da lunedì 1 giugno.

“I cittadini - ha fatto sapere il Comandante della Polizia Municipale, Pippo Carpinteri - dovranno rispettare gli impianti semaforici installati ai varchi di accesso, prestando attenzione a semaforo acceso”.

Nessuna variazione rispetto agli anni scorsi. Nel primo tratto insisterà un’area pedonale, controllata dal sistema di telecamere, che prevede il divieto di accesso e di transito per tutti i veicoli, tranne per coloro che dovranno accedere ai garage.

Nel secondo tratto, quello finale, sarà in vigore la Ztl, zona a traffico limitato, che a differenza dell’area pedonale consentirà il transito alle vetture autorizzate tramite pass, che potranno anche sostare.

“Garantiremo - ha commentato il sindaco, Pippo Gianni - maggiore sicurezza e assoluta tranquillità a coloro che vorranno passare le serate in viale Annunziata, consentendo anche una migliore fruizione in ambito commerciale. L’invito agli automobilisti e ai motociclisti è quello di collaborare e rispettare i provvedimenti in vigore ”.