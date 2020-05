Siracusa, il cimitero torna ad essere aperto anche di domenica e nei giorni festivi

Da domenica il cimitero di Siracusa torna ad essere aperto anche di domenica. E lo sarà anche il 2 giugno, giorno festivo secondo gli orari consueti.

Il campo santo, chiuso come nel resto d'Italia a causa del lockdown determinato dall'emergenza coronavirus, è ritornato gradualmente alla riapertura. Dal 4 maggio, infatti, per evitare assembramenti è stato aperto solo il primo cancello con ingressi contingentati e con una suddivisione delle giornate ( dal lunedì al sabato) in ordine alfabetico. Successivamente sono stati aperti anche gli altri cancelli per evitare assembramenti.

Da domani, come un ulteriore segnale di ritorno alla normalità arriva l'ordinanza del sindaco, Francesco Italia, che consente la riapertura del cimitero anche di domenica e nei giorni festivi.

Una riapertura che l'Associazione Gli Angeli aveva più volte sollecitato.

"Torniamo gradualmente alla normalità - dichiara il sindaco Italia - cercando di ampliare i servizi ai cittadini a cui continuiamo a chiedere, come hanno già dimostrato di essere in grado di fare, responsabilità e altruismo".