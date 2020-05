Proteste a Minneapolis, arrestata troupe della Cnn

Ancora proteste a Minneapolis per la morte per mano della Polizia dell'afroamericano George Floyd. Sono stati schierati 500 uomini della Guardia Nazionale perché le proteste degenerate in violenze, vandalismi e saccheggi.

Il giornalista della Cnn Omar Jimenez è stato arrestato mentre riferiva in diretta dalle proteste a Minneapolis dopo essersi chiaramente identificato come reporter agli agenti. Successivamente è stato rilasciato. Erano stati ammanettati anche i membri della troupe di Jimenez. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto scusa per l'accaduto: "Non sarebbe mai dovuto accadere - ha detto - è un fatto imperdonabile".