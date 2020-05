Siracusa, prestito del dipinto del Caravaggio: il M5S chiede chiarimenti

Maggiore chiarezza sul prestito del Seppellimento di Santa Lucia al Mart di Rovereto.

A ciederla sono i parlamentari Paolo Ficara, Filippo Scerra e il deputato regionale Stefano Zito (Movimento 5 Stelle) che si sono rivolti al ministero dell'Interno e al ministero dei Beni Culturali. Dal museo di arte moderna, presieduto da Vittorio Sgarbi, è arrivata la promessa di un intervento da 350mila euro per il restauro del delicato dipinto e per la realizzazione di una teca protettiva. A Palermo, i rappresentanti pentastellati hanno anche contattato il Centro Regionale del Restauro che ha comunicato la disponibilità dei propri tecnici per effettuare un sopralluogo al fine di verificare le condizioni e progettare interventi di restauro. Serve però una richiesta da Siracusa.

I deputati si domandano come mai il (Fondo Edifici di Culto non abbia proceduto al restauro in passato di sua iniziativa, attraverso risorse dello stesso Stato proprietario.

Emergono, secondo i parlamentari, ritardi di indirizzo e gestione nei beni culturali siciliani, con evidenti responsabilità della politica.

"Nel particolare momento storico che stiamo vivendo - scrivono in una nota - pensare di privarsi di una attrazione culturale come il Caravaggio, non appare come la più indovinata delle idee. Semmai, se ne incentivi la promozione, in rete con tutto il circuito della bellezza, per dare forza e slancio alla lenta, ma comunque attesa e da invogliare, ripresa turistica che guardi sino a dicembre ed alla festa di Santa Lucia".