Lentini, in auto con oltre 90 grammi di cocaina: in manette un 24enne

Trasportava in auto oltre 90 grammi di cocaina che con ogni probabilità era destinata al mercato di Ragusa e che nella vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 50.000 euro.

In manette è finito Mattia Parrino, 24 anni, arrestato dalla Polizia stradale al termine di un rocambolesco inseguimento lungo l'autostrada A19.

Un agente della Polstrada di Caltanissetta libero da servizio, che viaggiava insieme alla moglie, è stato tamponato da un'auto che sopraggiungeva a velocità sostenuta, andando a sbattere contro il guard rail,all’altezza dello svincolo che immette sulla rampa della Tangenziale Ovest di Catania.

L'agente non si è fermato, ma si è messo all'inseguimento dell'auto pirata, una Fiat Bravo. Dal distaccamento di Lentini, nel frattempo, era partita una pattuglia. Un automobilista, che si era accorto dell'inseguimento, ha tentato, ma invano, di far rallentare la Fiat Bravo che, con una manovra azzardata, ha abbandonato l’autostrada e si è immessa sulla statale che conduce a Ragusa. A questo punto l'agente della Polstrada ha superato la fiat obbligando il conducente a fermarsi. Una volta sceso dall'auto il giovane ha provato a disfarsi di un involucro, gettandolo sotto l'auto; la manovra è stata notata dai poliziotti che hanno recuperato il sacchetto che poi si è scoperto contenere la droga.