Siracusa, carenza dirigenti sanitari: riaperti i termini di assunzione a tempo

Si riaprono i termini per l’attribuzione di 38 incarichi di dirigenti per aree medica, sanitaria e veterinaria dell’Asp. La ripresa dei termini è scaturita dall’emergenza coronavirus. I candidati che hanno già presentato la domanda in precedenza, potranno integrarla.

L’avviso è pubblicato nella Gurs del 29 maggio 2020. La delibera è pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda sanitaria e

il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato nella sezione bandi di concorso del sito internet aziendale.

Nella stessa Gazzetta del 29 maggio 2020 sono stati pubblicati distinti bandi di selezione per la formulazione di graduatorie finalizzate alla

eventuale assunzione, a tempo determinato, di personale della dirigenza dell`area sanità, professionale, tecnica

e di personale del comparto. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadrà il

quindicesimo giorno da oggi. I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di

ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono pubblicati all’Albo e nel sito internet www.asp.sr.it .

“Considerato che ad oggi nella dotazione organica risultano vacanti diversi posti di dirigenti dell’area sanità, tecnica e del comparto, abbiamo ritenuto opportuno procedere con immediatezza all’avvio delle procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato".