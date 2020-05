Siracusa, sanificata dai vigili del fuoco la sede dell'Unicef

Sanificazione per la sede dell'Unicef di Siracusa in via Piave.

Questa mattina i vigili del fuoco, ambasciatori Unicef, sono intervenuti, su richiesta delle responsabili Pina Cannizzo e Carmela Pace. Esperti del settore NBCR e muniti di idonei dpi ed attrezzature, hanno sanificato i locali per consentire l’immediata riapertura al pubblico della sede per le consuete attività di solidarietà a sostegno dei bambini.