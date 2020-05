Rosolini, accoltella il marito al culmine di una lite in casa: denunciata

E' stata denunciata per lesioni personali gravi una donna rosolinese, di 44 anni, incensurata, che al culmine di una discussione avvenuta con il marito lo ha accoltellato, ferendolo all’addome.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola, dove è stato trattenuto per ricevere le cure necessarie.

La donna ha dichiarato ai militari che l'aggressione è arrivata a culmine di un rapporto di tensione che covava già da molto tempo. Durante la serata, dopo una banale discussione, la donna, per la forte pressione psicologica, sarebbe stata presa dall’ira ed avrebbe aggredito il marito.

La 44enne è stata allontanata dall'abitazione familiare e accompagna in un centro antiviolenza; nel frattempo i militari dell'Arma faranno le indagini del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.