Siracusa, centrale dello spaccio in casa di un 25enne incensurato: rinvenuti hashish, marijuana, cocaina

Nascondeva la droga nella biancheria personale. La scoperta ieri mattina durante la perquisizione domicialiare nell'abitazione dove un 25enne vive con la famiglia. Sono stati così rinvenuti diversi panetti e pezzi di hashish, del peso complessivo di quasi 700 grammi. Nel garage, nascosti in una borsa, sono stati altri 28,59 grammi di marijuana suddivisi in 63 buste, 4 grammi di cocaina, suddivisi in 10 buste di diverso peso e numerose banconote di vario taglio.

Tutto il materiale, riferiscono i militari dell'Arma, era pronto per essere venduto con ogni probabilità durante il fine settimana.

Il giovane, incensurato, è stato arrestato e posto ai domiciliari.