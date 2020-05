Priolo, termometri digitali per le scuole e termoscanner per i luoghi di maggiore afflusso

Termometri digitali per le scuole e 4 varchi misuratori di temperatura saranno acquistati dal Comune di Priolo nell'ambito delle misure anti covid.

I temoscanner saranno posizionati nei luoghi in cui si registra maggiore afflusso di cittadini. I 20 termometri a infrarossi, per la misurazione della febbre a distanza, saranno forniti ad ogni plesso scolastico e agli enti pubblici.

“Il progetto che abbiamo approntato - riferisce il Dirigente della Polizia Municipale, Pippo Carpinteri - prevede che tutti gli impianti siano collegati in rete, con controlli effettuati presso la portineria. In caso di alert si potrà intervenire nell’immediato”.

“L’affidamento - sottolnea il Sindaco, Pippo Gianni - prevede non solo l’acquisto e l’installazione dei termoscanner, ma anche un servizio di assistenza valido per 3 anni e un servizio di pronto intervento nell'arco di un'ora".