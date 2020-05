Siracusa, addestramento dei vigili del fuoco sulla scogliera: simulato il recupero di una persona

Addestramento dei vigili del fuoco a Siracusa nella scogliera in prossimità della chiesa di San Corrado.

Gli esperti in tecniche di soccorso speleo-alpino- fluviali (saf) hanno simulato il recupero di un malcapitato sugli scogli alla base di un’alto strapiombo intervenendo da terra. L’addestramento ha previsto anche il recupero via mare con il personale specializzato in soccorso acquatico e l’utilizzo della moto d’acqua.