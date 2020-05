Siracusa-Gela, al via i lavori per il ripristino dell'illuminazione ai 4 svincoli

Sono stati avviati i lavori per ripristinare l’illuminazione nei 4 svincoli autostradali di Cassibile, Avola, Noto e Rosolini. A darne notizia è la deputata regionale di Fratelli d'Italia, Rossana Cannata.

"Da ieri sera è tornata la luce nel piazzale di Avola, terminati i lavori anche nello svincolo di Rosolini, mentre in quelli di Cassibile e di Noto - riferisce - si sta procedendo con gli interventi di sostituzione sui cavidotti”.

La componente della commissione regionale Attività produttive aggiunge: “I lavori nel frattempo continuano e prevedono anche il ripristino sui semafori e l’illuminazione delle corsie in entrata e in uscita dai caselli".