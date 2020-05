Siracusa, le bici del G8 assegnate gratuitamente alle fasce più deboli

Le bici a pedalata muscolare e in buono stato di conservazione, che facevano parte delle 140 assegnate al Comune di Siracusa dal Ministero dell'Ambiente nel 2009 in occasione del G8, saranno assegnate gratuitamente a quanti ne faranno richiesta appartenenti alle fasce deboli della città.

“E' un ulteriore incentivo all’uso della bici in città - dichiara l’assessore alla Mobilità, Maura Fontana- nel percorso già avviato che, attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, vuole rendere Siracusa più vivibile e più europea”.

Sul sito istituzionale è disponibile il modello di richiesta che dovrà essere compilato e consegnato all’Ufficio Trasporti del Comune entro lunedì 8 giugno. Sarà stilata una graduatoria sulla base di punteggi così determinati: 20 per i cittadini in possesso di un reddito Isee inferiore a 5mila euro; 25 punti per quelli il cui nucleo familiare è composto da almeno 4 persone; 20 punti ai cittadini con nucleo familiare monoreddito.