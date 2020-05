Siracusa, Agenda Urbana: Rita Gentile "Pronti a impegnare tutti i 21 milioni"

“Su Agenda urbana in due anni gli uffici hanno fatto un lavoro enorme, che ci mette nella condizione di poter impegnare tutti i 21 milioni in progetti rimodulati per essere davvero innovativi per Siracusa. Non un solo euro è andato perduto e la causa dei ritardi va addebitata ad alcune delle altre città siciliane ammesse al programma". Cosi interviene l'assessore alla Politiche comunitarie, Rita Gentile sullo stato di avanzamento dei progetti.

“Nel frattempo - continua l'assessore - non siamo rimasti con le mani in mano e l’Autorità urbana di Siracusa, nella persona del segretario generale, a marzo ha pubblicato gli ultimi avvisi per l’attuazione del programma, passaggio necessario per impegnare a breve tutti i 21 milioni assegnati.

Con Agenda urbana - ricorda Rita Gentile - incrementeremo la mobilità sostenibile, che è uno degli assi principali assieme agli interventi di risparmio energetico (gli altri sono: i servizi socio-sanitari, il social housing, il dissesto idrogeologico e all'inclusione sociale). Nasceranno due nuove piste ciclabili (in aggiunta a quelle recentemente decise nell'ambito del “decreto rilancio”) e la giunta del sindaco Italia ha sostenuto la scelta di creare un adeguato parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale in grado di servire tutta la città, comprese le zone periferiche fino a Belvedere e Cassibile oltre alle zone balneari".