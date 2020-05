Canicattini Bagni, domande di ammissione all'asilo nido entro il 30 giugno

Aperte le iscrizioni all’Asilo Nido comunale “Santa Maria Goretti” di Canicattini Bagni per l’anno 2020-2021.

La domanda deve essere presentata al Comune entro il 30 Giugno 2020.

Destinatari del servizio sono i bambini nati dal 1° Gennaio 2018 fino alla data di scadenza dei termini per la domanda di ammissione; qualora il bambino compia tre anni nel corso dell’anno educativo, la sua ammissione è prorogata fino allo scadere dello stesso.

Le famiglie comparteciperanno ai costi del servizio dalle 8 alle 14, in funzione del loro reddito Isee:

• Isee da 0 a 2.500 retta € 25,00;

• Isee da 2.501 a 5.000 retta € 50,00;

• Isee da 5.001 a 7.500 retta € 75,00;

• Isee da 7.501 a 13.000 retta € 100,00;

• Isee da 13.001 a 25.000 retta € 125,00;

• Isee da 25.001 a 35.000 retta € 150,00;

• Isee da 35.001 a 45.000 retta € 175,00;

• Isee oltre 45.000 o chi non presenta Isee, retta € 200,00.