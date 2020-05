Siracusa, in pagamento i buoni libro per l’anno scolastico 2016/2017

Da mercoledì 3 giugno e per i due mercoledì successivi del mese, saranno in pagamento presso tutte le filiali di Unicredit Siracusa i buoni libro per l’anno scolastico 2016/2017 per coloro che non l’avessero ricevuto sul proprio conto corrente. L’erogazione avverrà in contante.

Per evitare eccessive code agli sportelli è stato predisposto un apposito calendario: mercoledì 3 sarà riservato ai cognomi con lettere dalla A alla D; mercoledì 10 sarà il turno di quelli con lettera dalla F alla M; mercoledì 17 ai rimanenti.