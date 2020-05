Siracusa, contributi al 100% a fondo perduto per il comparto agrumicolo

Il comparto agrumicolo della provincia di Siracusa potrà beneficiare di un contributo al 100% a fondo perduto, grazie al bando di dieci milioni di euro, pubblicato sul sito web dell’assessorato Agricoltura, a valere sulla Misura 5.2 del PSR Sicilia, per ripristinare gli agrumeti danneggiati dal virus della tristeza e dal malsecco.

Ne dà notizia l’assessore regionale, Edy Bandiera: “Attraverso questo contributo sarà possibile ripristinare e tutelare le produzioni agrumicole siciliane di qualità, come il limone Igp di siracusa e, nella zona nord della provincia, l’arancia a polpa rossa. Il finanziamento - aggiunge - è un concreto sostegno per l’economia agrumicola della provincia di Siracusa per assicurare ai produttori la qualità di produzioni pregiate e apprezzate in tutto il mondo e i volumi produttivi ed occupazionali”.

Tra gli interventi realizzabili con queste risorse ci sono la ricostruzione degli impianti arborei a destinazione produttiva, distruzione ed estirpazione delle piante infette, smaltimento del materiale di risulta dell’ impianto arboreo danneggiato, acquisto e reimpianto di varietà di piante resistenti o tollerant.

Le istanze di finanziamento potranno essere presentate - dal 15 giugno al 31 ottobre 2020 - attraverso il portale Sian della Regione Siciliana e inoltrate informaticamente all'Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.