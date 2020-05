Siracusa, protesta dei lavoratori Ideal Service: occupato l'ufficio tributi

Precipita la situazione dei lavoratori Ideal Service che questa mattina hanno occupato l'ufficio tributi.

La protesta è stata decisa dal fatto che, ancora stamattina, i dirigenti non hanno ancora ricevuto da parte dell'amministrazione comunale la determina di riduzione del monte orario.

L'inizitiva di questa mattina rappresenta il picco dopo giorni in cui i lavoratori hanno effettuato sit in sia in via De Caprio e sotto Palazzo Vermexio e dopo il confronto di ieri tra sindacati di categoria, FIlcams Cgi - Fisascat Cisl e Uiltucs, con il Sindaco Francesco Italia e l'Assessore al Bilancio nonché vicesindaco Pierpaolo Coppa. Sul tavolo il ripristino del monte ore sul quale sindacati e lavoratori non intendono fare nessun passo indietro.

Un nuovo incontro è previsto nella prossima settimana per discutere del possibile disservizio generato da questo taglio operato, nei settori di supporto amministrativi di Imu, Tari, ufficio Commercio ed Anagrafe -Stato Civile, Front office e centralino ufficio tributi ed anagrafe, protocollo ufficio tributi e anagrafe che rimarrebbero del tutto scoperti.