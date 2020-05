Priolo, accende fuochi d'artificio per festeggiare la scarcerazione di un amico: denunciata 32enne

Una donna di 32 anni è stata denunciata dalla Polizia per l'accensione ed esplosioni pericolose. Secondo quanto riferito dala Polizia, la donna, per festeggiare la scarcerazione di un amico, suo coetaneo, arrestato alcuni giorni fa per droga e armi, ha acceso illegalmente, in Piazza Bellini, dei fuochi d’artificio.