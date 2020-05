Siracusa, armato di katana e balestra minaccia l'anziana madre

E' stato denunciato per minacce, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi. Si tratta di un 48enne che ieri pomeriggio in evidente stato di alterazione psico - fisica, ha minacciato di far del male alla anziana madre affetta da gravi patologie. E' accaduto in un’abitazione di Via Juvara: i polizziotti sono intervenuti e hanno disarmato l'uomo che brandiva una katana e di una balestra.