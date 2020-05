Siracusa, il cordoglio della politica per la scomparsa di Turi Raiti

Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Turi Raiti, esponente di spicco della sinistra siracusana.

"Con Turi Raiti se ne va un pezzo di Sinistra siracusana - scrive in una nota il sindaco Francesco Italia - un uomo che per molti decenni è stato un protagonista del dibattito politico e sociale dalla parte dei lavoratori e delle vittime della mafia. Come segretario provinciale della Cgil - aggiunge - Raiti è stato è stato in prima linea accatto ai braccianti e nell'affrontare i problemi della zona industriale negli anni in cui il petrolchimico era la locomotiva della provincia. Uno stile basato sull'impegno in prima persona, che ha mantenuto anche rispetto alla criminalità quando è stato tra i fondatori dell'Associazione antiracket e sindaco di Lentini durante gli anni '90. Esprimo alla famiglia la vicinanza della comunità siracusana”.

A ricordare l'operato di Raiti è anche Bruno Marziano, compagno di tante battaglie: "Conoscevo Turi Raiti da prima, come dirigente sindacale, ma la nostra vicinanza ed amicizia aumentò e si consolidò in occasione del terremoto del 1990 che lo vide impegnato verso la sua terra, Lentini in particolare, e la sua gente nei comitati di terremotati. Come sindaco di Lentini - aggiunge - diede anche a me una grande lezione: che si poteva essere uomo di una parte e contemporaneamente rappresentare interessi generali delle popolazioni. Coi lui e con il compianto Nino Consiglio sono cresciuto politicamente in una esperienza irripetibile, con passione sociale e civile d’altri tempi. Una passione e una competenza che gli è stata sempre riconosciuta da amici ed avversari".

"È stato uno degli ultimi esponenti di una classe dirigente lungimirante, animata dall’ideale della giustizia sociale - scrive Alessio Lo Giudice - e per questo in grado di superare i legittimi interessi particolari in vista dell’interesse generale.

Turi non si tirava mai indietro. Non era condizionato da alcun calcolo personale. Una battaglia giusta diventava la sua battaglia".