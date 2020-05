E' morto Turi Raiti, una delle anime vulcaniche della sinistra siracusana

Turi Raiti se n'è andato. Aveva 72 anni.

E' stato una delle anime della sinistra siracusana e con il suo carattere effervescente e appassionato ha caratterizzato il confronto politico in provincia di Siracusa.

Ha cominciato nella Cgil, dove ha ricoperto anche il ruolo di segretario provinciale e poi ha proseguito la sua carriera politica prima nel Pci, nei Ds e poi nel Pd, del quale era componente attuale della Direzione provinciale.

E' stato stroncato da una malattia che non lascia scampo, nonostante tempo avesse subito un intervento a cui aveva risposto con grande forza e voglia di andare avanti.

Turi Raiti da anni viveva a Siracusa ma il suo legame con la città natale Lentini, della quale è stato anche sindaco, non si è mai interrotto.

Alla moglie e ai figli le condoglianze della redazione di SiracusaPost.it