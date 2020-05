La provincia di Trapani non è più covid free, 4 nuovi positivi

Trapani perde in poche ore il primato di provincia covid free. Sono stati, infatti registrati 4 nuovi casi. La conferma arriva dall'ufficio stampa dell'Asp.

I casi, dopo quello di Mazara del Vallo, si sono registrati a Calatafimi Segesta, Castelvetrano e Marsala.

In provincia di Trapani da 28 giorni non si registravano nuovi positivi al coronavirus.