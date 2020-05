Priolo, Ciapi: il M5S all'Ars mette alle strette Scavone "Dieci giorni per un piano di rilancio"

"Un impegno preciso per migliorare la situazione del Ciapi di Priolo". Questo quanto i deputati regionali del M5S, Giorgio Pasqua, Roberta Schillaci, Stefano Zito, Nuccio Di Paola, Giovanni Di Caro e Ketty Damante, chiedono all’assessore regionale del Lavoro, Scavone.

“Non solo è sempre più urgente reperire le somme necessarie per gli stipendi - dichiarano i deputati - ma vanno anche programmati investimenti per rilanciare l’ente, dopo aver individuato esattamente la visione politica e gestionale che si intende dare. L’assessore Scavone ci dica come intende muoversi per far uscire dallo stallo il Ciapi, considerando anche che l’ente è commissariato dal 2015 e che il commissario Zuccarello si è dimesso proprio ieri".