Siracusa, arrivate le prime 58.500 mascherine gratuite: saranno distribuite ai più bisognosi

Al via a breve la distribuzione delle mascherine chirurgiche arrivate dal Dipartimento regionale di Protezione civile. Si tratta del primo stock di 58.500 dispositivi che l'amministrazione comunale ha deciso di assegnare alle persone più bisognose. I volontari provvederanno a distribuirle ai 4.700 nuclei familiari già destinatari dei buoni spesa.

La parte restante di 87.000 mascherine sarà consegnata successivamente.

"È un principio di equità e giustizia sociale - affermano il sindaco Francesco Italia e l'assessore alla Protezione civile Giusy Genovesi - che abbiamo deciso di adottare in tutte le scelte fatte per questa emergenza augurandoci che arrivino al più presto altre forniture".