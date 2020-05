Siracusa, servizi a supporto dell'amministrazione comunale: tiepido ottimismo dei sindacati

Un tiepido ottimismo viene espresso dai sindacati al temine del confronto con il Sindaco Francesco Italia e l'Assessore al Bilancio nonché vicesindaco Pierpaolo Coppa. Sul tavolo il ripristino del monte ore tagliato su indicazione dei dirigenti Comunali ai lavoratori che offrono il supporto all'amministrazione all'ufficio tributi, all'ufficio commercio, all'anagrafe ed allo stato civile.

I segretari di FIlcams Cgi - Fisascat Cisl e Uiltucs, Alessandro Vasquez- Teresa Pintacorona ed Anna Floridia hanno percepito anche la volontà di trovare soluzioni che garantiscano i livelli occupazionali degli autisti delle navette nella futura gara, una volta individuata la modalità con cui verrà espletata.

"Il taglio indicato dai Dirigenti dei singoli settori ed applicato poi dal Responsabile Unico del Procedimento - si legge nella nota sindacale unitaria - per noi rimane inaccettabile in quanto rischia di mettere sul lastrico oltre 30 famiglie e colpisce servizi e settori nevralgici dell'appalto e utili alla cittadinanza tutta. Il Consorzio Ciclat - si legge ancora - si è trovata costretta ad accettare una proroga tecnica arrivata soltanto la notte prima della naturale scadenza dell'appalto e questo rimane un dato incontrovertibile e di totale responsabilità della macchina guidata dall'amministrazione Comunale.

Il Sindaco Italia e l'assessore Coppa, si sono impegnati a voler discutere del taglio dei servizi effettuati sotto indicazione dei dirigenti comunali, alla luce di quanto deciderà il Presidente della Regione sulle prossime riaperture anche degli edifici pubblici.

Un nuovo incontro è previsto nella prossima settimana per discutere del possibile disservizio generato da questo taglio operato, nei settori di supporto amministrativi di Imu, Tari, ufficio Commercio ed Anagrafe -Stato Civile, Front office e centralino ufficio tributi ed anagrafe, protocollo ufficio tributi e anagrafe che rimarrebbero del tutto scoperti e l'unico informatico addetto all'ufficio tributi.

"Pretendiamo il ripristino del monte orario dei lavoratori di Ideal service e risposte certe per i lavoratori della Util service che non possono prestare il proprio lavoro a causa dell'emergenza covid-19" concludono gli esponenti sindacali che non escludono il prosieguo delle azioni di lotta fin quando le istanze dei lavoratori e dalle lavoratrici non troveranno risposta.