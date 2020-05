Riapertura di parchi e dei musei archeologici in Sicilia, interrogazione di Cafeo

Garantire la massima sicurezza sia ai fruitori sia al personale di musei e parchi archeologici siciliani in vista dell'imminente riapertura. Questo il contenuto di un'interrogazione che il deputato reginale, Giovanni Cafeo ha indirizzato all’assessore ai Beni Culturali e al Presidente della Regione.

A loro chiede di sapere quali interventi saranno assunti per coordinare le riaperture e con quali modalità intendono intervenire per garantire il ripristino dei livelli di prestazioni riguardo l’igienizzazione dei locali, alla luce dei protocolli di sanificazione legati alla Fase 2 della lotta al Covid-19.

Il segretario della III Commissione Attività Produttive all’Ars evidenzia, infatti, come "per effetto della progressiva riduzione delle risorse disponibili le prestazioni orarie del personale addetto alle pulizie nei parchi e nei musei siciliani sono drasticamente diminuite. In particolare, presso il museo regionale “Paolo Orsi” di Siracusa - specifica - le ore di lavoro giornaliero degli operatori si sono ridotte da 6 a 2, con evidenti ricadute sulla qualità del servizio e sull’igiene degli ambienti".