Rosolini, lite tra due uomini: uno dei due minaccia di far esplodere una bombola del gas

Minaccia il giovane con cui aveva avuto un acceso diverbio di far esplodere la bombola del gas a cui aveva aperto la valvola e davanti alla quale agitava pericolosamente un accendino.

E' accaduto nella serata del 25 maggio a Rosolini: a rendersi protagonista di quest'azione un cittadino tunisino, che per fortuna non ha messo in pratica le sue minacce, ma si è allontanato dirigendosi verso la propria abitazione.

I carabinieri, hanno rintracciato l'uomo e, messa in sicurezza la bombola, lo hanno accompagnato alla Stazione Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L’uomo, per il momento, è stato denunciato con l'accusa di minacce aggravate, ma sono tuttora in atto ulteriori indagini per ricostruire le motivazioni alla base del gesto ed eventuali ulteriori responsabilità penali.