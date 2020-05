Augusta, nascondeva cocaina negli slip: 30enne denunciato

Denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne di Augusta.

Il giovane è stato notato dai militari dell'Arma mentre, con fare sospetto, si aggirava in centro a bordo del proprio scooter.

Sottoposto a perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, in un involucro in cellophane, che nascondeva negli slip. I .

La droga è stata sequestrata per essere inviata al laboratorio d’analisi delle sostanze stupefacenti per accertarne la qualità.