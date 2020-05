Siracusa, riapertura polo archelogico della Neapolis: la Fp Cisl sollecita un protocollo di accordo su misure di sicurezza

Un Protocollo di Accordo per stabilire tutte le misure necessarie per preservare la salute di lavoratori e utenti in vista dell'apertura del Polo archeologico della Neapolis.

Questa l'obiettivo del segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, insieme alla responsabile del Dipartimento Enti regionali della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Paola Di Gregorio, che sollecitano provvedimenti chiari.

Da qui la richiesta rivolta all’amministrazione di convocare un tavolo urgente con le organizzazioni sindacali, che, peraltro, chiedono la disinfestazione e derattizzazione dei luoghi all’aperto, che, a quanto riferiscono non risultano essere state espletate da diversi anni.