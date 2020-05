Siracusa, ripartita la fiera del mercoledì: tutti gli ambulanti al piazzale Sgarlata tra mascherine e distanziamento sociale

Dopo oltre 2 mesi di lockdown a causa dell'emergenza coronavirus, oggi riparte, anche per i settori non alimentari, la fiera del mercoledì, in piazzale Sgarlata, a Siracusa.

Nelle scorse settimane era già ripresa l'attività dei banchi di vendita di beni alimentari, ma il grosso era rappresentato dagli altri venditori ambulanti, 270 in tutto, che hanno atteso con pazienza che l'amministrazione comunale trovasse la soluzione che garantisse una riapertura in sicurezza per tutti, operatori e clienti.

E la soluzione trovata è stata presa di concerto con i rappresentanti degli operatori commerciali: per non escludere nessuno, tutti hanno accettato di ridurre

l'area degli stalli per consentire un distanziamento di 3 metri e mezzo tra una postazione e l'altra.

E questa mattina il giorno tanto atteso è arrivato: varchi d'ingresso presidiati dalla Polizia municipale che consente accessi contingentati e vigila sull'utilizzo delle mascherine da parte di tutti. All'interno del mercato i controlli dei vigili urbani, affiancati dall'Associazione nazionale Polizia di Stato e dall'Associazione nazionale Carabinieri per far rispettare la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti.