Siracusa, al via a settembre il nuovo corso universitario in “Promozione del Patrimonio culturale”

Un nuovo corso universitario prossimo a partire a Siracusa in “Promozione del Patrimonio culturale”. In settimana si concluderà l'iter autorizzativo da parte del Cda dell’Ateneo di Catania e da settembre partirà il nuovo corso con sede esclusiva nella nostra città.

“Abbiamo realizzato un punto fondamentale del nostro programma grazie a un proficuo lavoro con il Magnifico Rettore dell’Università di Catania, prof. Priolo, e con i vertici dell’Ateneo - dichiarano in una nota congiunta il sindaco, Francesco Italia e l’assessore con delega alle Politiche universitarie Fabio Granata - Prende il via così l’ampliamento dell’offerta universitaria grazie anche a un protocollo d’intesa in via di definizione con l’Università di Catania che prevede il restauro e la riapertura di Palazzo Impellizzeri che diventerà sede dell’Ateneo e ospiterà i nuovi corsi di laurea. Insieme ad essi anche prestigiose offerte formative e master internazionali. Sarà inoltre rilanciata - concludono il sindaco e l'assessore - l’attività della “Scuola superiore di Archeologia” con sede in Ortigia attraverso l’organizzazione di “summer school” e collaborazioni internazionali".