Portopalo, sequestrati 750 chili di tonno rosso

Sequestrati dalla Capitaneria di porto 5 esemplari di tonna rosso per complessivi 750 chili di tonno rosso nel deposito di Portopalo.

Il prodotto ittico era stato sbarcato il giorno precedente senza che fosse stata rispettata la normativa sugli sbarchi di esemplari di stock ittici oggetto di piani pluriennali di ricostituzione.

il deposito di una pescheria di Portopalo, la presenza di 5 esemplari di tonno rosso del peso complessivo di circa 750 kg.

Individuato il Comandante del peschereccio, lo stesso è stato sanzionato per inosservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente in merito alle procedure di sbarco e dichiarazioni di cattura di stock ittici per i quali esiste un piano di ricostituzione pluriennale.

All’interno della pescheria, inoltre, sono stati sottoposti a sequestro anche 45 chili di gambero sgusciato e contenuto in vaschette di plastica trasparenti prive di qualsiasi etichettatura e documentazione che ne attestasse la tracciabilità, e conseguentemente sanzionato il titolare dell’attività commerciale.

Sia i 5 esemplari di tonno rosso che il gambero sgusciato, sottoposti a visita organolettica da parte di personale veterinario dell’Asp di Siracusa – distretto di Noto – sono stati dichiarati non idonei al consumo umano e avviati alla distruzione.