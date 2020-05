Siracusa, scontro frontale in viale dei Lidi a Fontane Bianche: un ciclista 24enne trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

Grave incidente stradale in viale dei Lidi, a Fontane Bianche. Coinvolti in uno scontro frontale un ciclista e un'auto. Ad avere la peggio il ciclista di 24 anni, che ha impattato contro il parabrezza dell'auto. Per lui si è reso il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Sul posto per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente la Polizia municipale.