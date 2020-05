Siracusa, trancia il tubo del gas e minaccia di far esplodere tutto: arrestato per tentata strage

Arrestato con l'accusa di tentata strage in Ortigia l’uomo che ieri ha causato una fuga di gas in via Maestranza.

L'uomo, un 52enne affetto da problemi depressivi, aveva dapprima volontariamente tranciato il tubo della bombola del gas dell’abitazione dove risiede con la famiglia e quindi aveva minacciato i propri familiari di appiccare il fuoco e provocare un’esplosione, aprendo la bombola e avvicinandosi alla stessa con un accendino in mano.

Solo l’intervento tempestivo delle pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Ortigia e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa ha permesso di scongiurare il peggio. In poco tempo i militari, dopo aver messo in sicurezza la zona, grazie anche al supporto dei Vigili del Fuoco e del personale del 118. L'uomo è stato ricoverato in ospedale.