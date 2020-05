Risoluzione del rapporto tra l'Ortigia e Giorgio La Rosa: "Mi fermo per recuperare la condizione"

Giorgio La Rosa, arrivato in prestito annuale la scorsa estate, lascia l'Ortigia. La società biancoverde ha annunciato la risoluzione del rapporto con l'attaccante.

Dopo una stagione sfortunata, segnata da problemi fisici, il numero 4 dell'Ortigia ha deciso di fermarsi per cercare di recuperare pienamente la condizione: “Ringrazio di cuore la società, non solo i presidenti Marotta e Vancheri e la dirigenza, ma tutte le persone che lavorano all'interno della Cittadella e che ci stanno accanto a bordo vasca, nell'organizzazione, nella comunicazione, nelle trasferte. Tutti quanti. Grazie ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto e trasmesso calore, fiducia e affetto. Grazie di cuore al mister e ai miei compagni di squadra che mi sono stati sempre vicini, quando ero in acqua ma anche e soprattutto quando non lo ero.

Purtroppo negli ultimi mesi – continua La Rosa - non sono riuscito più a rientrare. Mi porto dietro da tempo problemi fisici che pensavo di aver risolto e che invece ancora mi limitano. Per me quindi è arrivato il momento di fare un passo indietro, approfondire la mia situazione fisica, curarmi per bene in modo da poter tornare al top della condizione. In bocca al lupo all'Ortigia e spero che in futuro le nostre strade si possano incrociare nuovamente”.