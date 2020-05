Saverio Bosco si ricandiderà a sindaco di Lentini, l'annuncio ufficiale

Una lettera aperta alla città per comunicare la decisione presa di ricandidarsi per il secondo mandato a sindaco di Lentini.

Saverio Bosco, in anticipo sui tempi, visto che manca ancora un anno di amministrazione, ha rotto gli indugi.

Questi alcuni stralci: "Questi quattro anni - scrive in premessa - sono stati anni difficili, di sfide e scommesse vinte, che ci hanno messo e ci mettono a dura prova, e l’anno che sta per iniziare, l’ultimo del mandato, probabilmente sarà il più impegnativo per amministratori e consiglieri, ma soprattutto per i cittadini, chiamati a reagire ad una crisi planetaria fino a qualche mese fa inimmaginabile.

Ho deciso di ricandidarmi - entra nel vivo Bosco - ho deciso di rinnovare la mia disponibilità a guidare, anche nel 2021, una coalizione che negli anni si è ingrandita e ha dimostrato di essere la più stabile maggioranza che Lentini abbia mai conosciuto.

Rispetto al 2015 siamo cambiati, è diversa la città, ognuno di noi è un po’ più “nuovo” e un po’ più consapevole di ciò che che bisogna continuare a fare, ma soprattutto di ciò che bisogna ancora realizzare.

Per questa nuova avventura - conclude - la nostra coalizione è aperta a tutte le forze che accetteranno la portata della sfida, siamo pronti a valutare ogni proposta di condivisione del progetto, ancora una volta, non mi interesserà da dove si viene, ma solo dove si vorrà andare".