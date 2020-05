Coronavirus, a Siracusa e provincia scende a 30 il numero dei positivi attuali, ma c'è un altro decesso

C'è un nuovo decesso tra i contagiati da coronavirus in provincia di Siracusa. Si tratta, come riferisce l'Asp, di una donna di 77 anni, negativizzata da una ventina di giorni, e deceduta per altre patologie. Intanto positivi attuali sono 30 con 3 ricoverati e 189 guariti.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle altre province dell’Isola, aggiornati alle 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 19 (4, 142, 11); Catania, 610 (30, 362, 98); Enna, 67 (5, 325, 29); Messina, 286 (30, 221, 56); Palermo, 341 (26, 201, 34); Ragusa, 28 (0, 62, 7); Trapani, 14 (0, 120, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.