Priolo, aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria della palestra del Polivalente

Appaltati i lavori per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto della palestra del Polivalente di Priolo.

L'intervento costerà 400 mila euro circa, e riguarderà la realizzazione ex novo della copertura tecnica, la sistemazione e il ripristino dei manufatti in calcestruzzo e la sostituzione di tutti gli infissi esterni.

“L’Ufficio Tecnico - ha fatto sapere il sindaco, Pippo Gianni - ha già pronta una perizia anche per il ripristino degli spogliatoi, dell’impianto elettrico e del parquet, danneggiato lo scorso anno da un incendio. In previsione - ha concluso il primo cittadino - anche interventi di sistemazione dei campi da tennis e del verde”.

“Già appaltati - ha ricordato l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - i lavori di recupero e riqualificazione del pattinodromo del Polivalente, che prevedono la sostituzione dei pannelli di protezione e del battipiede, oltre al completo ripristino degli spogliatoi”.