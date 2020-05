Al via i test sierologici su un campione di 150.000 cittadini

Al via da stamani in 2.000 Comuni italiani su 150.000 soggetti i test sierologici per mappare la diffusione del nuovo coronavirus sul territorio nazionale.

Gli operatori della Croce, oltre 700 volontari, contatteranno i cittadini individuati nel campione sulla base del genere e suddiviso in 6 classi d'età, per Regione ed attività lavorativa.

I call center operativi sono 21, uno in ogni Regione, ai quali si aggiunge un Centro nazionale di supporto. La Lombardia registrerà il più alto numero di cittadini contattati, pari a oltre 30mila. Seguono il Veneto (13mila); Emilia Romagna (12mila); Campania, Lazio e Sicilia (oltre 11mila); Piemonte (10mila) e a seguire le altre Regioni, fino alla Valle d'Aosta dove saranno contattati oltre 4mila cittadini.

Dopo essere stati contattati per il test sierologico, per eventuali informazioni aggiuntive i cittadini potranno rivolgersi al numero 06-5510 messo a disposizione dalla Cri.

L'adesione è volontaria e i test sono gratuiti.

A tutti i soggetti che partecipano sarà assegnato un numero d'identificazione anonimo per l'acquisizione dell'esito del test. Il legame di questo numero d'identificazione con i singoli individui sarà gestito dal gruppo di lavoro dell' indagine e sarà divulgato solo agli enti autorizzati. In caso di diagnosi positiva, l'interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l'eventuale stato di contagiosità.

La durata complessiva della rilevazione dovrebbe essere di 15 giorni.