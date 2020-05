Siracusa, due giornate sulla legalità all'istituto Archimede

L’Istituto “Archimede” di Siracusa ha dedicato due giornate al tema della legalità per gli alunni che hanno partecipato ad un percorso formativo dal tema “Te lo do io il pizzo”. La Preside Giusy Aprile ha voluto far coincidere la fine del progetto con le giornate in memoria delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio in cui persero la vita i Giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo e gli Agenti della Polizia di Stato Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

In tale contesto, agenti dell’Ufficio per la Comunicazione hanno svolto una lezione in video conferenza, con la modalità della didattica a distanza, al fine di approfondire alcune tematiche finalizzate a stimolare ai più giovani la cultura della legalità ed il rispetto delle regole.