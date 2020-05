Siracusa, Ufficio Tributi: assemblea straordinaria dei lavoratori

Indietro non si torna: no al taglio del monte orario dei lavoratori dell’appalto dei servizi di supporto all’amministrazione comunale di Siracusa.

Lo hanno ribadito forte e chiaro i lavoratori e i sindacati, Filcams Cgil e Uiltucs, in avvio dell'assemblea straordinaria in programma per questa mattina.

I segretari Alessandro Vasquez e Anna Floridia, inoltre, vogliono vederci chiaro sul riequilibramento in atto all'interno della Ciclat Bologna, capofila dell'Ati, che starebbe portando all'assegnazione dei servizi sin qui gestiti da Ideal Service a Util Service.

"Questo, se confermato, - dichiara Alessandro Vasquez - vedrebbe i lavoratori che si occupavano di quel servizio, sostituti da altri e costretti ad accedere alla cassa integrazione. In più - conclude - c'è l'intenzione di non firmare, al momento, nessun accordo di casa integrazione o altro ammortizzatore sociale che possa determinare la riduzione dell'orario sin qui svolto".