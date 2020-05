Siracusa, blitz antidroga in via Italia 103: sequestrate cocaina e marijuana

E' accusato di detenzione illecita di stupefacenti. Si tratta di Concetto Genovese 40 anni di Siracusa.

I Carabinieri lo hanno arrestato nella piazza di spaccio di via Itali 103: i militari hanno atteso il momento giusto per fare irruzione nella palazzina dove era in corso lo spaccio e hanno bloccato Genovese. Rinvenute sul posto e sequestrate 137 dosi di cocaina e 43 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 25 e 30 grammi. A Genovese sono stati inoltre sequestrati 280 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio pregressa.

Per l'umo sono stati disposti gli arresti domiciliari.