Siracusa, un milione di euro per la mobilità sostenibile

Quasi un milione di euro messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente per Siracusa nell'ambito della mobilità sostenibile.

Ad evidenziarlo è Lealtà e Condivisione: "Il provvedimento - si legge in una nota - apre nuovi spazi operativi all'attivazione anche nella nostra città di politiche innovative in materia di mobilità sostenibile grazie alla possibilità concreta di utilizzare risorse aggiuntive per acquistare 2 bus navetta, realizzare nuove piste ciclabili ed azioni di incentivazione all’utilizzo di modalità eco sostenibili di spostamento all’interno del perimetro urbano.

Queste risorse - prosegue la nota - vanno ad aggiungersi a quelle previste da Agenda urbana e alle esigue disponibilità del bilancio comunale".

Da qui la richiesta di avviare l’interlocuzione con la città, a cominciare dalle associazioni riunite sotto la denominazione di Circolare Siracusa che hanno già definito proposte in linea con sperimentazioni già avviate in alcuni Comuni italiani.