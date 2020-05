Cassibile, baraccopoli: flash mob dei residenti "Abbandonati dalle istituzioni"

Palloncini rossi, bianchi e verdi agitati sulle note dell'inno italiano per il flash mob dei residenti della frazione di Cassibile-Fontane Bianche per protestare ancora una volta contro lo stato della baraccopoli.

Un'iniziativa per lamentare "l'assenza delle istituzioni" per un problema che - denunciano i residenti - " si presenta ogni anno con proporzioni sempre maggiori e con problematiche sempre più gravi".

"Nulla contro questi lavoratori extracomunitari - tiene a precisare Paolo Romano, già presidente della circoscrizione - non siamo razzisti, noi siamo un esempio di accoglienza e integrazione già dagli anni '70, ma questa situazione non è più tollerabile. Questa non è una protesta contro le persone, ma contro le istituzioni".