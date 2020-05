Fase 2, movida indisciplinata: si arruolano 60.000 volontari per i controlli

I sindaci potranno arruolare assistenti civici per i controlli sulla movida che nel primo weekend vero di riapertura ha mostrato di rispettare poco le regole sul distnziamento sociale, sul divieto di assembramenti e sull'utilizzo delle mascherine.

L'annuncio è arrivato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

In settimana infatti dalla Protezione civile sarà lanciato un bando per il reclutamento di 60.000 "assistenti civici". Il bando sarà rivolto a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali.

Saranno individuati su base volontaria, coordinati dalla Protezione civile che indicherà alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale.